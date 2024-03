Mais de 5 milhões de cigarros contrabandeados são apreendidos em Mimoso do Sul

Carga foi apreendida em uma ação conjunta da PRF e Receita na manhã desta quarta-feira (6), na BR 101, na divisa com o Rio de Janeiro

Mais de 5,6 milhões cigarros contrabandeados foram apreendidos na BR 101, em Mimoso do Sul, na manhã desta quarta-feira (6). A carga era transportada escondida em um caminhão-baú que levava travesseiros e papel higiênico e foi levada, juntamente com o motorista, para a Delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim.

O material foi encontrado em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo e a Receita Federal, na divisa entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, km 461 da BR 101.

Ainda segundo a PRF, o caminhão foi abordado por volta das 11h40. Inicialmente, o motorista alegou transportar travesseiros e papel higiênico de São Paulo para a Bahia, apresentando notas fiscais como comprovação. A corporação informou que as cargas estavam estrategicamente dispostas para obstruir as portas do veículo.