Com buracos e valetas, moradores e motoristas pedem melhorias na ES 356

Rodovia que liga Linhares a Marilândia não é pavimentada; fendas e valas com um metro de profundidade podem ser vistos ao longo da estrada

Mariana Lopes Repórter

Moradores e motoristas que passam pela ES 356, rodovia que liga Linhares a Marilândia, no Noroeste do Estado, se queixam das péssimas condições da via. Além de ligar as duas cidades, a estrada, que não é pavimentada, é o principal caminho para escoar a produção agrícola dos produtores da região.

O Elias Liberato é produtor de café e pimenta. Diante da situação da rodovia, ele questiona como irá escoar a produção.

Daqui a 60 dias entra a colheita do café, daqui a 90 dias entra a colheita de pimenta... E aí, como fica? Elias Liberato • Produtor rural

Com as chuvas, o problema dos buracos e das valetas, que podem ser vistos nas laterais e no centro da rodovia, fica ainda pior. Em alguns pontos da estrada, é possível localizar valetas de até um metro de profundidade. Segundo os moradores, todas elas foram formadas devido à água da chuva.

Os moradores ainda relatam que uma das estratégias para tentar cobrir esses buracos foi colocar sacolas com areia e pedra dentro das valetas. No entanto, choveu novamente no local, o que fez com que as sacolas ficassem expostas.

As valetas podem ser vistas em vários pontos da ES 356. (Jota Júnior)

Além das dificuldades para escoar a produção agrícola, dos buracos e das valetas, o transporte escolar enfrenta problemas ao passar pela estrada, principalmente em dias de chuva. Com isso, as crianças ficam sem ir para a escola. É o caso dos filhos da dona de casa Júlia Paulino Gonçalves, moradora do Córrego da Boa Vista, em São Rafael, distrito de Linhares.

"Quando a gente vê que não tem condições do transporte escolar passar, meu esposo leva as crianças de moto. Mas tem dias que não tem condições nem de levar elas [as crianças] de moto. Então, eles ficam em casa. Um pai botar uma criança em um transporte, em uma estrada nessas condições, é muito perigoso", disse a dona de casa.

O que diz o DER

Procurado pela reportagem, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou, em nota, que a equipe já está programada para fazer o patrolamento (nivelamento da via) no trecho na próxima semana. O DER comunicou ainda que já existe um projeto de recuperação do trecho em fase de revisão.

Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta

