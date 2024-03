Reconhecimento internacional

Rede Gazeta emplaca 3 finalistas no "Oscar da inovação em mídia" mundial

INMA Global Media Awards anunciou, nesta terça-feira (05), 193 trabalhos considerados inovadores em todo o mundo. Vencedores serão anunciados em abril, em cerimônia realizada em Londres

Em 2023, Elaine Silva, gerente-executiva de produto digital, esteve presencialmente no evento em Nova York (EUA). (Elaine Silva)

Pelo segundo ano consecutivo, a Rede Gazeta é finalista no INMA Global Media Awards, um dos mais prestigiados prêmios para empresas de mídia do mundo. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (05), e três projetos capixabas figuram entre as melhores produções feitas em 43 países. A premiação é considerada o Oscar da inovação em mídia, e reúne este ano 193 trabalhos considerados inovadores.

A websérie "Crimes Brutais", produzida pelo site A Gazeta em março do ano passado, concorre na categoria "Melhor novo produto ou recurso em vídeo". O projeto "U.Break", desenvolvido para otimizar o aproveitamento comercial de formatos em TV aberta, é finalista na categoria "Uso mais criativo de formatos comerciais". Fechando a trinca, o "Anuário do Espírito Santo 2023 - A IA que Trabalha e Confia", figura entre os melhores da categoria "Melhor uso de Inteligência Artifical em produtos voltados para o cliente".

Além da Rede Gazeta, outras quatro empresas de mídia estão entre os finalistas: Zero Hora (RS), revista Exame (SP), Infoglobo (SP) e InfoAmazônia (SP) - mas nenhuma delas tem tantos trabalhos finalistas quanto o grupo do Espírito Santo.

Para o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, estar nesse seleto grupo demonstra a força do jornalismo e o fôlego das soluções criadas para o mercado regional. "É a primeira vez que, além de produtos editoriais, como é o caso da websérie 'Crimes Brutais', conquistamos reconhecimento internacional também com nossas soluções de mídia voltada para os clientes, como são o U.Break e o Anuário do ES. Indicações assim fortalecem nosso propósito de continuar a trajetória de aproximação com os capixabas, tendo pensamento inovador como bússola".

Inovação na veia

O diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, destaca que o reconhecimento é fruto do compromisso da Rede com a inovação. “Aqui na Rede Gazeta a inovação não é apenas um jargão corporativo ou uma moda passageira, é o oxigênio que mantém nossa organização viva e pulsante. Nada disso seria possível se a nossa cultura de experimentação não estivesse florescendo, inovação não acontece sem experimentação. Parabéns aos diretamente envolvidos nos três projetos selecionados, mas obrigado a todos por fazerem parte desta jornada”, completou.

Os 193 finalistas do INMA Global Media Awards estão divididos em 20 categorias, considerando produtos nacionais/internacionais e regionais. Os vencedores serão conhecidos durante o Congresso Mundial de Mídia do INMA, no dia 25 de abril, em Londres. "O Global Media Awards deste ano foi altamente competitivo, com temas emergentes focados em avanços em IA, Redações, jovens leitores e muito mais", disse Earl J. Wilkinson, diretor-executivo e CEO do INMA.

Em 2023, a Rede Gazeta também marcou presença no INMA Global Media Awards, com os projetos "Raposa Política" e "Capixapedia", ambos de A Gazeta. O primeiro concorreu à categoria "Melhor produto ou recurso de vídeo" e disputou com veículos da Austrália, Índia, Suécia e Alemanha. O outro foi listado na categoria que elegeu o "Melhor uso das mídias sociais". Entre as marcas regionais, o Capixapedia concorreu com veículos da Índia, do Canadá, da Alemanha e da Argentina.

