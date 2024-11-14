Auditores destacam pioneirismo de Max Mauro ao criar a carreira no ES

Segundo Fabrício Ceccato Borgo, presidente da associação de auditores, Max teve um papel visionário na criação e fortalecimento da classe no Estado.

“Com esse marco, o auditor interno se consolidou como guardião do patrimônio público e defensor da integridade administrativa. Sua contribuição para o Espírito Santo deixará um impacto duradouro e continuará a inspirar nossa missão de servir à sociedade capixaba. Cabe a nós, então, honrar esse legado institucional”, disse Fabrício, prestando condolências aos amigos e familiares do ex-governador.