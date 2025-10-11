Ataque a tiros em Cariacica deixa adolescente e dois homens feridos

Três pessoas foram baleadas durante um ataque a tiros no bairro Operário, em Cariacica , na manhã deste sábado (11). Testemunhas contaram à Polícia Militar que suspeitos em duas motocicletas passaram disparando e atingiram as vítimas, que têm 15, 21 e 48 anos.

Todos foram socorridos no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Em seguida, o adolescente foi transferido para o Hospital Infantil, e os outros dois para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), ambos em Vitória. Não há detalhes sobre a motivação dos atiradores. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.