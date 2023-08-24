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Meio ambiente 

ArcelorMittal doa terreno à Cesan para tratamento de esgoto e uso industrial na Serra

Publicado em

23 ago 2023 às 21:14
A ArcelorMittal Tubarão doa terreno a Cesan para tratamento de esgoto e uso industrial na Serra
A ArcelorMittal Tubarão doa terreno a Cesan para tratamento de esgoto e uso industrial na Serra Crédito: Governo do Estado
A ArcelorMittal Tubarão formalizou, nesta quarta-feira (23), a doação de um terreno para a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) visando a implantação de uma nova Estação de Produção de Água de Reúso (EPAR). A área doada possui 11.000 m², podendo ser estendida para 21.340 m², e fica no bairro São Geraldo, na Serra. O local abrigará a estação que vai tratar o esgoto sanitário e destinar água de reúso para utilização industrial.
A área fica atrás do Fórum Cível da Serra. Inicialmente, a ArcelorMittal está doando um terreno de 11.000 m² para a implantação da estação. Outro terreno, de 10.340 m², está disponível para ser doado, caso a Cesan formalize o pedido e justifique a necessidade de uso para o projeto.

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A área cedida permitirá que o governo do Estado implante o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para tratamento de esgoto sanitário para fins de reúso industrial.
A nova estação terá capacidade de produzir um volume de água de 720 m³/h (200 l/s). Ficou acordado entre a empresa e o governo do Estado que este volume de água produzido, a partir do tratamento de esgoto, será adquirido pela ArcelorMittal e utilizado para fins industriais. O fornecimento será por meio de um contrato de 30 anos.
A medida reduz a quantidade de água do Rio Santa Maria da Vitória utilizada pela produtora de aço, disponibilizando um volume maior do recurso para a população. Atualmente, 96% da água utilizada na ArcelorMittal Tubarão são provenientes do mar e apenas 4% vêm do rio.
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Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]
Vinicius Zagoto
Danos

MPES já havia notificado Prefeitura sobre rua que desabou em Jerônimo Monteiro

Publicado em 01/04/2026 às 20:51
Desabamento de muro danificou residências e fez escavadeira tombar em Jerônimo Monteiro, no Sul do ES
Desabamento de muro danificou residências e fez escavadeira tombar em Jerônimo Monteiro, no Sul do ES Crédito: Matheus Passos
Ministério Público do Estado do Espírito Santo já havia notificado a Prefeitura de Jerônimo Monteiro sobre a rua onde um muro desabou na terça-feira (31). Em nota, o órgão explicou que começou a acompanhar a situação a pedido dos moradores da Rua Domingos Giri de Castro, no bairro Paraná. Durante uma audiência, o município apresentou um laudo técnico indicando que não havia risco de desabamento na rua.
O MPES pediu a adoção de medidas preventivas, mesmo assim, como a proibição de circulação de veículos de grande porte no local. No entanto, uma escavadeira trabalhava ali e tombou no momento do acidente. Um novo laudo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia deverá apontar as causas do desmoronamento e será usado pelo órgão para avaliar quais serão as medidas cabíveis.
A Prefeitura de Jerônimo Monteiro foi procurada pela reportagem de A Gazeta para detalhes sobre o caso.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Acidente

Explosão de rojão deixa criança gravemente ferida em Iúna

Publicado em 01/04/2026 às 19:24
Um menino de sete anos perdeu parte da mão e da visão após um rojão explodir em cima dele. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (1) em Iúna, no Caparaó capixaba. A vítima foi socorrida pelo Samu/192 e levada para Brejetuba. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo resgatou a criança no Caparaó e a levou para o Hospital Estadual Infantil de Vitória.
Segundo o Notaer, os médicos vão tentar preservar a função motora da mão e também o olho do menino, que foi atingido por estilhaços no rosto e peito.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Dentro de buraco

Mulher é presa ao ser flagrada abandonando bebê em Vila Velha

Publicado em 01/04/2026 às 15:45
Uma mulher de 26 anos foi presa após ter sido flagrada abandonando um bebê de aproximadamente um ano dentro de um buraco perto de um estabelecimento comercial no bairro São Torquato, em Vila Velha, na madrugada de terça-feira (31).
Uma testemunha contou à Polícia Militar que a suspeita estava com outra criança e, após o fato, os dois foram em direção ao terminal do Transcol perto dali. Algumas pessoas que presenciaram a cena a mantiveram no local até a chegada da corporação.
A Polícia Civil informou que a mulher foi levada à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. Após isso, ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica. O Conselho Tutelar foi acionado para a ocorrência e procurado pela reportagem de A Gazeta, mas não houve retorno até o fechamento desta nota.
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Eleições 2026

Ricardo Ferraço anuncia mudança no comando do DER-ES

Publicado em 01/04/2026 às 12:39
Sede do DER-ES no bairro Ilha Santa Maria em Vitória
Sede do DER-ES no bairro Ilha Santa Maria em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) anunciou, nesta quarta-feira (1º), que convidou o administrador Edmar Fraga para ser o novo diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Ele assumirá a cadeira de José Eustáquio de Freitas, que sai do cargo para disputar uma vaga de deputado federal nas eleições deste ano.
Pela legislação eleitoral, quem pretende se candidatar a algum cargo eletivo precisa se desincompatibilizar de suas funções no Executivo até 4 de abril, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Ricardo Ferraço vai assumir a cadeira de governador do Estado após Renato Casagrande (PSB) deixar o cargo para disputar uma vaga no Senado. Ao longo dos últimos dias, o vice-governador anunciou outras mudanças no secretariado:
  • A pedagoga Andréa Guzzo será a nova secretária de Educação no lugar de Vitor de Angelo, que pretende se candidatar a deputado federal;
  • Carlos Luiz Tesch Xavier assumirá a cadeira de secretário de Agricultura no lugar de Enio Bergoli, que também busca uma vaga de deputado federal;
  • O enfermeiro Kim Barbosa comandará a Secretaria de Saúde na vaga deixada por Tyago Hoffmann, que saiu em busca de uma vaga de deputado federal;
  • A psicóloga Fabiana Malheiros será a nova secretária da Mulher, ocupando a vaga de Jacqueline Moraes (PSB), que deixa o cargo para disputar uma cadeira de deputada estadual

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Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]
Vinicius Zagoto
Resgate aéreo

Bebê picada por escorpião é socorrida de helicóptero em Laranja da Terra

Publicado em 01/04/2026 às 10:23
Uma bebê de um ano e dois meses foi socorrida pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), em Laranja da Terra, na Região Serrana do Espírito Santo, após ser picada por um escorpião na tarde de terça-feira (31). Segundo as equipes de resgate, a criança foi levada pelos próprios pais ao hospital do município, onde deu entrada em estado grave devido aos efeitos do veneno.
A equipe médica realizou os primeiros atendimentos para estabilizar o quadro e administrou o soro antiescorpiônico em tempo hábil, com orientação do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Toxcen).
Diante da gravidade, foi solicitada a transferência da paciente para o Hospital Infantil de Vitória. De acordo com o Notaer, a criança permaneceu estável durante todo o voo até a unidade hospitalar.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Combate ao tráfico

Jovem é preso com armas e dinheiro durante operação em Pinheiros

Publicado em 01/04/2026 às 10:18
Um jovem de 22 anos foi preso, suspeito de integrar uma facção criminosa, durante uma operação das polícias Civil e Militar no distrito de São João do Sobrado, em Pinheiros, Norte do Espírito Santo. Além da prisão, armas, munições e uma quantia em dinheiro foram apreendidas. A ação foi realizada na quinta-feira (26), mas a informação foi divulgada na terça-feira (31). O nome do rapaz não foi divulgado.
Segundo a Polícia Civil, os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão com o objetivo de combater o crime organizado e enfraquecer lideranças em comunidades rurais e distritos do município. Em uma das residências, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm, uma pistola calibre .380, três carregadores, 55 munições de diferentes calibres, dois coldres, um celular e cerca de R$ 4 mil em espécie.
Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Operação prende jovem suspeito de integrar facção e apreende armas em Pinheiros
Operação prende jovem suspeito de integrar facção e apreende armas em Pinheiros Crédito: PCES
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tempo

ES recebe novo alerta amarelo de chuvas intensas para todas as cidades

Publicado em 01/04/2026 às 10:11
Tempo chuvoso, nublado, tempo fechado, aquaviário
Aviso começou às 9h05 e segue válido até as 23h59 desta quarta-feira (1º) Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira (1º), um novo alerta amarelo de chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo. O aviso teve início às 9h05 e é válido até as 23h59.
De acordo com o órgão, há previsão de chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos que variam entre 40 e 60 km/h. O alerta é classificado como de perigo potencial, com baixo risco de ocorrências. 
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros através do 193.
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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Deu ruim

Mulher é presa ao levar haxixe dentro de camisinha para detento em Vila Velha

Publicado em 01/04/2026 às 08:05
Uma mulher identificada como Maria de Souza Gomes, de 53 anos, foi presa ao tentar entrar com 10 buchas de haxixe escondidas dentro de uma camisinha na Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, na manhã de terça-feira (31).
Questionada por policiais penais, ela confessou que levava o material a pedido do companheiro, Ebes Moreira José, de 50 anos, que está preso na unidade.
Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a mulher foi encaminhada à delegacia e autuada por tráfico de drogas. Já o detento, que já cumpria pena, também vai responder pelo mesmo crime.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que realizou o cancelamento imediato do cadastro da visitante no sistema prisional e instaurou Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) em desfavor do interno.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Tristeza

Motociclista morre ao bater em caminhão durante ultrapassagem em Piúma

Publicado em 31/03/2026 às 18:48
Um motociclista morreu em um acidente no bairro União, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (31). Segundo a Polícia Militar, a moto havia invadido a contramão para tentar ultrapassar um carro, mas bateu na lateral de um caminhão que havia acabado de passar por uma ponte. A vítima foi levada pelo Samu/192 para o hospital, mas não resistiu. O motorista do caminhão fez o teste do etilômetro, que deu negativo para consumo de álcool.
A Polícia Civil disse que o corpo da vítima, de 23 anos, foi recolhido no Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição e levado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim. O caminhoneiro, também de 23 anos, foi ouvido e liberado na delegacia já que permaneceu no local do acidente. O caso segue em investigação.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Em Serra do Anil

Motorista é morto a tiros após estacionar caminhão em Cariacica

Publicado em 31/03/2026 às 17:49
Um homem de 47 anos foi morto a tiros durante uma briga no bairro Serra do Anil, em Cariacica, nesta terça-feira (31). Não há detalhe sobre a dinâmica do crime, mas o proprietário de um estabelecimento local contou à Polícia Militar que o filho dele, de 31 anos, discutiu com uma pessoa. Momento depois, ele escutou disparos e encontrou o homem de 47 anos já sem vida.
A corporação detalhou que foi acionada horas após o crime. A equipe militar também recebeu informações de testemunhas de que o homem baleado estacionou um caminhão em frente à loja do pai do homem de 31 anos, que se envolveu em uma discussão momentos antes. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: pelo telefone, basta discar 181; pelo computador, por meio do site https://disquedenuncia181.es.gov.br/; e pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual.
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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer

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