ArcelorMittal doa terreno à Cesan para tratamento de esgoto e uso industrial na Serra

A ArcelorMittal Tubarão doa terreno a Cesan para tratamento de esgoto e uso industrial na Serra Crédito: Governo do Estado

A ArcelorMittal Tubarão formalizou, nesta quarta-feira (23), a doação de um terreno para a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) visando a implantação de uma nova Estação de Produção de Água de Reúso (EPAR). A área doada possui 11.000 m², podendo ser estendida para 21.340 m², e fica no bairro São Geraldo, na Serra. O local abrigará a estação que vai tratar o esgoto sanitário e destinar água de reúso para utilização industrial.

A área fica atrás do Fórum Cível da Serra. Inicialmente, a ArcelorMittal está doando um terreno de 11.000 m² para a implantação da estação. Outro terreno, de 10.340 m², está disponível para ser doado, caso a Cesan formalize o pedido e justifique a necessidade de uso para o projeto.

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A área cedida permitirá que o governo do Estado implante o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para tratamento de esgoto sanitário para fins de reúso industrial.

A nova estação terá capacidade de produzir um volume de água de 720 m³/h (200 l/s). Ficou acordado entre a empresa e o governo do Estado que este volume de água produzido, a partir do tratamento de esgoto, será adquirido pela ArcelorMittal e utilizado para fins industriais. O fornecimento será por meio de um contrato de 30 anos.