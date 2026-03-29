Aposta única leva quase R$ 38 milhões da Mega-Sena em Marataízes

Uma aposta simples, com seis números, levou sozinha o prêmio de R$ 37.983.331,58 em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O concurso 2.990 da Mega-Sena foi sorteado na noite de sábado (28).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, outras 45 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 48.264,27 cada. Mais de 3 mil apostas tiveram quatro acertos e foram premiadas com R$ 938,65 cada.