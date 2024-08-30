Aposentado morre em incêndio em Cariacica e polícia suspeita de assassinato

Um idoso de 70 anos morreu em um incêndio na casa dele no bairro Santa Bárbara, em Cariacica , na madrugada desta sexta-feira (30). Vizinhos contaram que viram as chamas e tentaram conter, mas não conseguiram evitar a morte de Ademir Gonçalves. O pedreiro aposentado foi encontrado sem vida dentro da casa. Policiais militares estiveram na residência na manhã desta sexta-feira (30) e suspeitam que a vítima tenha sido assassinada. Imagens feitas na parte externa da casa mostram uma das janelas queimada, com os tijolos escuros atingidos pelo fogo.

Ademir Gonçalves, de 70 anos, estava dentro de casa no momento do incêndio Crédito: Montagem | Reprodução

Testemunhas contaram ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que o idoso teria recebido o salário da aposentadoria na quinta-feira (29). Horas depois, duas pessoas teriam ido até a casa de Ademir Gonçalves. Depois disso, o idoso não foi visto pela vizinhança. Conforme apurado pela reportagem, a suspeita da polícia é de que o pedreiro aposentado tenha sido assassinado. Segundo testemunhas, um homem e uma mulher, que seriam usuários de drogas, estiveram na casa de Ademir. O casal foi embora quando o incêndio começou.

Policiais militares isolaram a área e a perícia da Polícia Científica foi acionada. Os peritos identificaram marcas de violência no corpo de Ademir e manchas de sangue em paredes da casa. O filho da vítima acompanhou o trabalho da polícia no local, mas não quis falar com a reportagem.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 5h30 desta sexta-feira (30) e esteve no bairro. A equipe realizou o combate e extinção do fogo. Ademir Gonçalves foi encontrado carbonizado, em um corredor da casa, segundo os Bombeiros. A corporação informou que irá realizar a perícia de incêndio, cujo prazo mínimo para conclusão dos laudos é de 30 dias, podendo haver prorrogação. A Polícia Militar informou que também esteve no local.

A Polícia Científica (PCIES) disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A perícia do local e do incêndio já foi realizada, o prazo para conclusão dos laudos é de 10 dias, e pode ser prorrogado. Segundo a Polícia Civil, as diligências estavam em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), e o caso seria encaminhado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica para as devidas investigações.

Homem conduzido à delegacia

Na tarde desta sexta-feira, as polícias Civil e Militar foram novamente procuradas para informar se houve alguma prisão em relação ao caso. A PM disse que no momento em que a equipe estava se retirando do local, flagrou um grupo de pessoas agredindo um homem. Ao verificar a situação, foi constatado que ele era o mesmo que os moradores tinham visto correndo quando o incêndio começou. O homem foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

