Após ajuda, menino do ES com doença rara viaja para fazer tratamento fora do Brasil

O valor foi arrecadado por meio de rifas e eventos. Outros R$ 19 mil a família conseguiu por meio de plataforma on-line de financiamento coletivo, mas a quantia ainda não foi resgatada. A meta total da família é R$ 300 mil.

"Os dias têm sido bem intensos, muitos exames, consultas e momentos de ansiedade, mas também de esperança e fé. Seguimos firmes, confiantes e com o coração cheio de gratidão por cada passo dado. Acreditamos que Deus está cuidando de tudo, e, se Ele quiser, em breve estaremos de volta ao Brasil com o nosso Arthur curado, cheios de alegria e com o coração em paz", disse Eliane, esperançosa.