Apagão atinge bairros de Colatina durante quase uma hora

Em nota, a Luz e Força Santa Maria, concessionária que atende o município, informou que a falta de energia ocorreu "devido à necessidade da realização de ajustes técnicos na rede", sem detalhar quais seriam esses ajustes. Acrescentou que os bairros afetados foram Honório Fraga, Aparecida, Córrego do Ouro e São Silvano e que o fornecimento de energia já foi totalmente normalizado.