Noroeste do ES

Ambulância pega fogo no Centro de Colatina

Uma ambulância pegou fogo na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 13h15 desta terça-feira (29). A repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste, esteve no local e constatou as chamas aumentando e o barulho de explosões. Em imagens que circularam pelas redes sociais era possível ver a fumaça de longe (confira acima).