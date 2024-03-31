Afonso Cláudio registra maior volume de chuva em 24h no ES

- Afonso Cláudio: 93,4 mm
- Muniz Freire: 78,4 3 mm
- Jerônimo Monteiro: 77,94 mm
- São José do Calçado: 74,2 mm
- Marechal Floriano: 70,8 mm
- Cariacica: 70,48 mm
- Vitória: 64.65 mm
- Cachoeiro de Itapemirim: 58,79 mm
- Brejetuba: 53,6 mm
- Vargem Alta: 53 mm
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O corpo de um homem que não teve a identidade divulgada foi encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari, na manhã desta terça-feira (21). Um irmão da vítima esteve no local e contou para a Polícia Militar que o familiar estava desaparecido desde o último sábado (18), quando entrou na água para tomar banho e não foi mais visto.
Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que vai identificar a causa da morte.
O procedimento foi encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, que aguarda os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito caso seja constatada morte violenta.
As viagens do trem de passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas foram retomadas nos dois sentidos nesta terça-feira (21), depois do percurso no sentido Belo Horizonte - Vitória ter sido interrompido na segunda-feira (20).
Segundo a Vale, a paralisação na circulação da linha ocorreu por motivos operacionais. Nesta terça, os trens voltaram a circular normalmente. A linha que sai da Estação Pedro Nolasco com destino a Belo Horizonte tem partida às 7h e no mesmo horário sai o trem de Belo Horizonte para Cariacica.
Passageiros que não conseguiram embarcar podem remarcar o bilhete ou solicitar o reembolso do valor pago no prazo de até 30 dias. Para mais informações, a empresa disponibiliza o telefone 0800 285 7000.
Um casal foi detido com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro, na BR 101, em Guarapari, na manhã desta terça-feira (21). A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo a corporação, a droga estava dividida em 161 tabletes, totalizando aproximadamente 101 quilos. O entorpecente teria saído do Rio de Janeiro com destino a Vitória.
Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Guarapari, onde a ocorrência foi apresentada. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o casal foi autuado, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.
Um homem foi encontrado morto a tiros no Assentamento Fernandes de Jesus, às margens da rodovia ES 248, em Linhares, na tarde de segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, moradores indicaram o local onde o corpo estava e relataram que a vítima teria se envolvido em uma discussão com o próprio irmão na sexta-feira (17). Durante o desentendimento, o familiar teria efetuado disparos contra ele.
Uma confusão durante uma festa terminou com um homem morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (21). A Polícia Militar (PM) encontrou o corpo de Lúcio Wanderley Santos Lima Filho, de 20 anos, caído ao lado da motocicleta Honda NXR 160 Bros vermelha que ele pilotava. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e confirmou que a vítima foi atingida por disparos na cabeça, no ombro e nas costas.
De acordo com uma testemunha, Lúcio participava de uma festa em uma casa de eventos em Pontal do Ipiranga quando se envolveu em uma discussão. Durante a briga, ele teria ameaçado um homem com uma faca, e o suspeito teria reagido com ameaças de morte. O motivo do desentendimento não foi informado.
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Um homem de 31 anos foi preso após subir em uma viatura da Polícia Militar (PM) e tentar danificar o veículo, na madrugada desta terça-feira (21), em Vila Velha. Leonardo Braun havia deixado o sistema prisional no último dia 1º de abril.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento na região de Jaburuna quando encontrou o suspeito no meio da rua, visivelmente alterado e se colocando na frente dos carros.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem pulou sobre o veículo e se agarrou ao teto. Ele permaneceu sobre o carro por 800 metros, até o Centro de Vila Velha. Durante o trajeto, segundo a PM, desferiu socos contra o vidro e tentou danificar a viatura com um objeto cortante. O suspeito conseguiu quebrar a antena e o giroflex.
Para conter o homem, foi necessário o uso de arma de choque e disparos de bala de borracha. Ele foi encaminhado a um hospital e, durante o trajeto, continuou a ofender os policiais. Na unidade de saúde, também tentou agredir a equipe médica. Ainda segundo a PM, o suspeito confessou ter feito uso de drogas. Leonardo foi autuado por desacato, dano qualificado ao patrimônio público, ameaça, resistência e desobediência.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta
O Governo do Espírito Santo anunciou, na segunda-feira (20), a abertura de 34 novos leitos destinados ao atendimento oncológico no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória – referência no atendimento oncológico capixaba. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a expansão tem como objetivo reduzir o tempo de espera por internações e cirurgias.
De acordo com o governo estadual, o investimento para a ampliação é de aproximadamente R$ 676 mil mensais. Com a nova estrutura, o Hospital Santa Rita passa a ter 78 leitos de clínica médica, 49 leitos cirúrgicos, além de 10 leitos de UTI e cinco salas vermelhas.
Durante a agenda, também foi apresentado um novo equipamento de radioterapia da unidade, um acelerador linear de alta precisão. A tecnologia permite tratamentos mais rápidos e seguros, com maior preservação dos tecidos saudáveis e ajustes em tempo real durante a aplicação.
Criminosos invadiram uma obra na Praia da Costa, em Vila Velha, e furtaram diversos itens, como torneiras, chuveiros, fios, ferramentas e um quadro de energia, na madrugada desta segunda-feira (20). O prejuízo estimado é de cerca de R$ 50 mil. Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o grupo passou aproximadamente quatro horas no local, fazendo várias viagens para transportar o material furtado.
O crime foi descoberto pela manhã, quando funcionários chegaram para trabalhar e encontraram a porta provisória, que estava trancada com cadeado, arrancada. Desconfiando que os autores pudessem ser usuários de drogas que circulam pela região, os trabalhadores foram até um terreno baldio sob a Terceira Ponte, onde localizaram parte dos itens roubados.
Diante do prejuízo, o proprietário da obra informou que pretende contratar segurança privada para o local. A Polícia Militar disse que realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil orientou que o caso seja formalmente registrado pelas vítimas.
Um incêndio destruiu completamente uma clínica de estética na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro Vila Nova, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas por moradores, sendo realizado apenas o trabalho de rescaldo.
Em conversa com a produção da TV Gazeta, o proprietário informou que a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e que o prejuízo estimado é de R$ 50 mil. Segundo ele, há suspeita de incêndio criminoso, já que um homem suspeito teria sido visto nas imediações do estabelecimento.
O dono informou ainda que registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e que imagens de câmeras de videomonitoramento da região devem ajudar na apuração do caso.
Três pessoas foram indiciadas por envolvimento em um golpe de fraude bancária que causou prejuízo de aproximadamente R$ 130 mil a um idoso de 64 anos, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O caso, segundo a Polícia Civil, foi denunciado no fim de 2025.
De acordo com a investigação, a vítima procurou uma agência bancária e descobriu que praticamente todo o dinheiro economizado havia sido retirado de sua conta. As apurações apontam que o principal articulador do crime seria um familiar da ex-companheira do idoso, que teria se aproveitado de informações privilegiadas para acessar a conta. Foram identificadas 79 transações, além do uso de terceiros para movimentar os valores — prática típica de lavagem de dinheiro.
Entre os indiciados estão a ex-companheira da vítima, que nega envolvimento; o sobrinho dela, considerado foragido; e um terceiro suspeito, que teria cedido a própria conta bancária para receber parte dos valores. Todos foram indiciados pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto qualificado e lavagem de dinheiro. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
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