Adolescentes suspeitos de roubos em Jardim Camburi são detidos em ônibus

Dois adolescentes de 16 anos, flagrados por câmeras de videomonitoramento tentando roubar itens de moradores do bairro Jardim Camburi, em Vitória, foram apreendidos na terça-feira (2) quando estavam dentro de um ônibus na Capital. Durante a abordagem da Polícia Militar, a dupla confessou os crimes. A PM aponta que eles são suspeitos de tentativa de assalto, uma vez que não foi comprovado o roubo de objetos.
A PM informou que o foco principal dos adolescentes era a comunidade de Jardim Camburi. Imagens mostram que em um dos casos os adolescentes correram atrás de uma mulher, vítima da tentativa de roubo. Os nomes dos suspeitos não serão identificados nesta reportagem por serem menores de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Em entrevista ao repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o capitão Vitor, da 12ª Companhia Independente da PM, informou que uma equipe da corporação estava em patrulhamento no local na terça (2) quando avistou os adolescentes. Na mesma região da abordagem, um indivíduo denunciou uma tentativa de assalto. "A viatura fez uma curva, e a equipe viu os adolescentes correndo. Conseguimos abordar os dois dentro de um ônibus. Eles foram identificados e admitiram que haviam tentando assaltar uma mulher no bairro", afirmou.
O capitão disse à TV Gazeta que os dois adolescentes foram encaminhados à delegacia em Vitória. A reportagem, então, procurou a Polícia Civil. A corporação informou que os adolescentes foram autuados por "ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas na forma tentada". Eles foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).