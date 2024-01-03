Adolescentes suspeitos de roubos em Jardim Camburi são detidos em ônibus

Em entrevista ao repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o capitão Vitor, da 12ª Companhia Independente da PM, informou que uma equipe da corporação estava em patrulhamento no local na terça (2) quando avistou os adolescentes. Na mesma região da abordagem, um indivíduo denunciou uma tentativa de assalto. "A viatura fez uma curva, e a equipe viu os adolescentes correndo. Conseguimos abordar os dois dentro de um ônibus. Eles foram identificados e admitiram que haviam tentando assaltar uma mulher no bairro", afirmou.