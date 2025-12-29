Adolescente morre afogada em Barra de São Francisco

Uma adolescente de 15 anos morreu na tarde de domingo (28) após se afogar em um rio na localidade de Itaperuna, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A identidade da vítima não foi divulgada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou a jovem já fora da água. Ela havia sido retirada do rio por pessoas que estavam nas proximidades.