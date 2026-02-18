Motociclista que cortou pescoço com linha de cerol se recupera em Colatina
O motociclista que cortou o pescoço com uma linha com cerol ao passar pela Segunda Ponte, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, segue hospitalizado e se recupera bem. Tiago Santos Neres, de 36 anos, foi socorrido por motoristas que passavam pelo local e levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, na noite de terça-feira (17).
Em contato com a produção da TV Gazeta Noroeste, a esposa Alida Estrela informou que o personal trainer está consciente, falando e respirando normalmente, mas ainda sem previsão de receber alta médica. Ela explicou que Tiago não passou por cirurgia, mas sim por uma sutura nas veias atingidas.
Alida contou que Tiago estava retornando de um treino de jiu-jitsu — esporte que pratica nas horas vagas — quando o acidente aconteceu. Ele demorou alguns instantes para perceber a gravidade da situação, mas parou a moto ao ver a quantidade de sangue que saía do ferimento. Sem forças para descer do veículo, ele foi ajudado por populares.