Motociclista que cortou pescoço com linha de cerol se recupera em Colatina

Tiago Santos Neres, de 36 anos, voltava de treino de jiu-jitsu quando se feriu com linha com cerol em Colatina Crédito: Arquivo pessoal

O motociclista que cortou o pescoço com uma linha com cerol ao passar pela Segunda Ponte, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, segue hospitalizado e se recupera bem. Tiago Santos Neres, de 36 anos, foi socorrido por motoristas que passavam pelo local e levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, na noite de terça-feira (17).

Em contato com a produção da TV Gazeta Noroeste, a esposa Alida Estrela informou que o personal trainer está consciente, falando e respirando normalmente, mas ainda sem previsão de receber alta médica. Ela explicou que Tiago não passou por cirurgia, mas sim por uma sutura nas veias atingidas.