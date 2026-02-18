Motociclista sofre corte profundo no pescoço por linha com cerol em Colatina

Um motociclista de 36 anos sofreu um corte profundo no pescoço após ser atingido por uma linha com cerol na Segunda Ponte, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (17). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida por motoristas que passavam pelo local e levada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no município.