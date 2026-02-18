Motociclista sofre corte profundo no pescoço por linha com cerol em Colatina
Um motociclista de 36 anos sofreu um corte profundo no pescoço após ser atingido por uma linha com cerol na Segunda Ponte, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (17). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida por motoristas que passavam pelo local e levada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no município.
Devido à gravidade do ferimento, o homem precisou passar por cirurgia. Uma testemunha relatou à PM que o acidente aconteceu muito rapidamente. Conforme o relato, assim que a linha atingiu o motociclista, ele caiu bruscamente e levou as mãos ao pescoço, que sangrava intensamente.
A reportagem de A Gazeta tenta contato com familiares da vítima para obter informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.