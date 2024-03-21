Adolescente investigado por dois homicídios é apreendido em Linhares

Um adolescente de 16 anos que é investigado por dois homicídios foi apreendido durante uma operação da Polícia Civil
na terça-feira (19), em Linhares
. Por meio de diligências, a equipe policial conseguiu localizar e apreender o adolescente em uma residência no bairro Planalto. Ele já tinha um mandado de internação em aberto.
A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e contou também com o apoio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Linhares e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares. O adolescente, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte, onde ficará à disposição da Justiça.