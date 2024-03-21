Adolescente investigado por dois homicídios é apreendido em Linhares

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e contou também com o apoio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Linhares e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares. O adolescente, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte, onde ficará à disposição da Justiça.