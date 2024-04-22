Acusado de estupro de vulnerável no ES é preso no Rio de Janeiro

Um homem acusado de estupro de vulnerável no Espírito Santo foi preso, nesta segunda-feira (22), em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil do Estado, o homem também era investigado por expor vídeos contendo imagens de sexo explícito com um adolescente.

Ainda conforme a PCERJ, o homem tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. O acusado foi capturado no interior de uma oficina mecânica, após a inteligência receber a informação de que o criminoso estava morando no bairro Unamar, usando um nome falso.