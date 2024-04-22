Briga entre primos termina em morte em Irupi, no Caparaó

Segundo a Polícia Militar, o pedaço de madeira que matou a vítima tem aproximadamente 1,70m de comprimento e foi deixado ao lado do corpo. O suspeito foi levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde delegado da Polícia Civil o autuou em flagrante por homicídio duplamente qualificado. Posteriormente foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).