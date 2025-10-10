Acidente entre trator e bicicleta deixa mulher ferida em Linhares
Publicado em 10/10/2025 às 13h03
Um acidente entre trator e bicicleta deixou uma mulher ferida em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (10). Testemunhas relataram à Polícia Militar que o veículo da prefeitura atingiu a ciclista ao fazer uma curva. A vítima teve ferimentos na cabeça e pelo corpo e foi levada pelo Samu/192 a um hospital.
A Prefeitura de Linhares lamentou o acidente e afirmou prestar apoio à vítima e familiares. Segundo a gestão, uma sindicância será aberta para apurar o acidente e a responsabilidade.