Acidente entre moto e caminhão mata mulher em Marataízes

De acordo com a Policia Militar, o motorista do caminhão, um homem de 47 anos, foi conduzido à sede da 9ª Companhia Independente devido à aglomeração de pessoas no local do acidente. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A versão dele dada à corporação é de que seguia em direção ao Pontal da Barra e se preparou para fazer uma conversão à esquerda, quando sentiu o impacto. Ao sair do veículo, constatou a gravidade do acidente.