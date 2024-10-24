Acidente entre dois ônibus e carro deixa mais de 20 feridos na BR 101 no ES

Veículo permanece tombado às margens da BR 101 na manhã desta quinta Crédito: Viviane Maciel

A reportagem da TV Gazeta Norte apurou que o ônibus que capotou era da viação Unimar, fretado pela empresa Weg. A PRF informou que havia 35 passageiros nele, que são funcionários da companhia que estavam indo para o trabalho, e o motorista. Ao todo, 18 pessoas no veículo sofreram ferimentos leves. O outro coletivo envolvido no acidente é da viação Joana D’Arc, que atua no serviço de transporte público no município. Conforme a corporação, duas pessoas que estavam nele – o motorista e um passageiro – ficaram feridas, sem maior gravidade.

O carro envolvido é um Chevrolet Corsa e o condutor foi encaminhado para um hospital com ferimentos mais graves. De acordo com informações iniciais da PRF, ele teria causado o acidente. O automóvel seguia no sentido a Aracruz, quando ultrapassou o ônibus da Unimar e bateu de frente no da Joana D’Arc, que vinha na direção contrária. O ônibus da Joana D’Arc perdeu o controle, rodou na pista e colidiu com o ônibus da Unimar.

Os motoristas dos ônibus fizeram o teste do bafômetro e ambos tiveram resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica. A corporação informou que não foi possível realizar no condutor do Corsa, devido ao quadro de saúde, mas havia vestígios de bebida, com garrafas e copos. Foi constatado também que ele não tinha habilitação para dirigir.

A viação Joana D’Arc, foi procurada pela reportagem de A Gazeta e informou que “aguarda a apuração das causas do acidente e se coloca à disposição para maiores esclarecimentos”. A empresa Unimar afirmou que está tomando conhecimento da ocorrência para tomar as medidas cabíveis.