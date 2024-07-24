Acidente entre dois caminhões deixa um ferido em Baixo Guandu

A colisão entre dois caminhões deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (24), no trevo da BR 259, em Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta é possível ver os veículos batidos. A frente de um deles ficou destruída.
A PRF disse que os ferimentos da vítima, que estava no caminhão que ficou mais danificado, foram leves. A pessoa foi socorrida. No início da tarde desta quarta-feira, o veículo ainda estava no local, por isso, uma faixa estava com interdição, no sentido Colatina, mas o trânsito seguia normalmente, ainda segundo a PRF.
O trevo da BR 259 é alvo de reclamações de quem passa por lá, como mostrado por A Gazeta no último dia 10, por causa da curva acentuada. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi procurado para falar sobre possíveis problemas no local, mas disse apenas que a PRF é quem deveria ser procurada para falar do acidente.