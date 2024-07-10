Trevo em obras na BR 259 gera acidentes e reclamações em Baixo Guandu

O Dnit esclarece que está sendo construído um trevo para ser criado um novo acesso a Baixo Guandu em uma via arterial da cidade. Na primeira etapa de obras, foi implantada a estrutura básica para o tráfego, para evitar que a rodovia fosse interrompida. Na próxima etapa, será realizado o complemente e finalização da obra com acesso principal ao parque da cidade.

O Departamento informa que o local em obras está devidamente sinalizado, alertando para a execução dos serviços e informando sobre a velocidade máxima de 40km/h. O Dnit já está reforçando a sinalização, visando ampliar a segurança dos usuários.