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Trevo em obras na BR 259 gera acidentes e reclamações em Baixo Guandu

No trecho, a reclamação dos motoristas é de que uma curva acentuada gera perigo a quem trafega na região; Dnit alega que há sinalização informando sobre as intervenções
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

10 jul 2024 às 14:55

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 14:55

Ainda em obras, um trevo localizado no quilômetro 99 da BR 259, em Baixo GuanduNoroeste do Espírito Santo, tem gerado transtornos para muitos motoristas. A avaliação deles é que uma parte da curva teria ficado desproporcional, o que estaria facilitando e provocando acidentes. 
Em um flagrante feito por uma câmera de videomonitoramento no dia 30 de junho, é possível observar que um carro vermelho não consegue fazer a curva, passa direto e sai da pista. Em outro registro, feito no dia 2 de julho pela câmera de segurança do mesmo local, um veículo branco também sai da pista ao passar reto no mesmo ponto. 
"A pista ficou fora de posicionamento [...]. Quem passa por aqui não tem controle [...], o motorista acha que 'tá' vindo para passar numa linha reta, mas na baixada a visão é pouca, aí ele acaba passando direto"
Leonardo Pereira - Motorista de caminhão | Entrevista exibida no GMD - 08/07/24
O trevo, que também deveria facilitar o acesso à cidade, está, na visão dos condutores, gerando um risco para quem trafega pelo local. É o que afirma o empresário Valmir Stevão. "Tem que melhorar bastante, porque deixaram essa falha onde 'tá' acontecendo vários problemas [...]. Tem que melhorar o acesso para o bairro também", disse. 
Trevo BR 259, Baixo Guandu
Marcas das frenagens dos carros podem ser vistas no trevo da BR 259, em Baixo Guandu Crédito: Heriklis Douglas
Questionado sobre os problemas relatados pelos motoristas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que o local em obras está devidamente sinalizado, alertando para a execução dos serviços e informando sobre a velocidade máxima, que é de 40km/h. 
Ainda de acordo com o Departamento, a sinalização existente no local, que indica velocidade máxima de 30km/h é provisória e será mantida até a conclusão dos serviços. "A velocidade de segurança, compatível com a execução das intervenções, é aquela definida na sinalização que encontra-se no local", finalizou. 

Confira a nota do Dnit na íntegra

O Dnit esclarece que está sendo construído um trevo para ser criado um novo acesso a Baixo Guandu em uma via arterial da cidade. Na primeira etapa de obras, foi implantada a estrutura básica para o tráfego, para evitar que a rodovia fosse interrompida. Na próxima etapa, será realizado o complemente e finalização da obra com acesso principal ao parque da cidade.

O Departamento informa que o local em obras está devidamente sinalizado, alertando para a execução dos serviços e informando sobre a velocidade máxima de 40km/h. O Dnit já está reforçando a sinalização, visando ampliar a segurança dos usuários. 

*Com informações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta

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