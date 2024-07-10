Trevo em obras na BR 259 gera acidentes e reclamações em Baixo Guandu

Ainda em obras, um trevo localizado no quilômetro 99 da BR 259, em Baixo Guandu
, Noroeste do Espírito Santo
, tem gerado transtornos para muitos motoristas. A avaliação deles é que uma parte da curva teria ficado desproporcional, o que estaria facilitando e provocando acidentes.
Em um flagrante feito por uma câmera de videomonitoramento no dia 30 de junho, é possível observar que um carro vermelho não consegue fazer a curva, passa direto e sai da pista. Em outro registro, feito no dia 2 de julho pela câmera de segurança do mesmo local, um veículo branco também sai da pista ao passar reto no mesmo ponto.
O trevo, que também deveria facilitar o acesso à cidade, está, na visão dos condutores, gerando um risco para quem trafega pelo local. É o que afirma o empresário Valmir Stevão. "Tem que melhorar bastante, porque deixaram essa falha onde 'tá' acontecendo vários problemas [...]. Tem que melhorar o acesso para o bairro também", disse.
Questionado sobre os problemas relatados pelos motoristas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que o local em obras está devidamente sinalizado, alertando para a execução dos serviços e informando sobre a velocidade máxima, que é de 40km/h.
Ainda de acordo com o Departamento, a sinalização existente no local, que indica velocidade máxima de 30km/h é provisória e será mantida até a conclusão dos serviços. "A velocidade de segurança, compatível com a execução das intervenções, é aquela definida na sinalização que encontra-se no local", finalizou.
*Com informações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta