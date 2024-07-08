Acidente no ES matou torcedores do Corinthians que foram ver jogo em MG

Acidente entre ônibus e van de torcedores deixa três mortos na BR 262 Crédito: Corpo de Bombeiros

Segundo informações do Movimento Sociocultural Esportivo Fiel Espírito Santo, sede oficial do time no Espírito Santo, que fica no município de Serra, os torcedores do Corinthians são de municípios na Grande Vitória.

Pelas informações da PRF, a van teria invadido a contramão da via e bateu de frente com o ônibus. O motorista reserva do ônibus também ficou ferido. As vítimas feridas foram socorridas e levadas para hospitais da região, e seguem internadas.

Em redes sociais, o Corinthians lamentou a morte dos torcedores. “O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (08), na BR-262, no Espírito Santo, com uma van que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, na tarde anterior. O clube se solidariza com as famílias e lamenta profundamente a morte de três torcedores, além de desejar uma rápida recuperação aos feridos”, divulgou o time.