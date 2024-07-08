Acidente no ES matou torcedores do Corinthians que foram ver jogo em MG

A van com 12 pessoas que se envolveu em uma batida com um ônibus na BR 262, no trevo de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (8), transportava torcedores do Corinthians. Eles saíram em uma excursão de Vitória para assistir à partida do time contra o Cruzeiro, no domingo (7), em Belo Horizonte, e estavam retornando ao Estado capixaba. O acidente matou três torcedores e feriu outros nove, além de também deixar ferido um motorista que estava no ônibus. Nomes e idades não foram divulgados.
Segundo informações do Movimento Sociocultural Esportivo Fiel Espírito Santo, sede oficial do time no Espírito Santo, que fica no município de Serra, os torcedores do Corinthians são de municípios na Grande Vitória.
Pelas informações da PRF, a van teria invadido a contramão da via e bateu de frente com o ônibus. O motorista reserva do ônibus também ficou ferido. As vítimas feridas foram socorridas e levadas para hospitais da região, e seguem internadas.
Em redes sociais, o Corinthians lamentou a morte dos torcedores. “O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (08), na BR-262, no Espírito Santo, com uma van que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, na tarde anterior. O clube se solidariza com as famílias e lamenta profundamente a morte de três torcedores, além de desejar uma rápida recuperação aos feridos”, divulgou o time.
Os corpos das três vítimas mortas na colisão foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.