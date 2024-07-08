ES recebe três novas ambulâncias para reforçar atendimentos do Samu

O Espírito Santo recebeu três ambulâncias modernas para reforçar os atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que devem ser usadas nas cidades de Vitória, Vila Velha e Serra. A nova frota vai substituir veículos com mais de sete anos e a intenção é que mais pessoas sejam beneficiadas com essa assistência.

Os novos equipamentos dos veículos vão permitir um atendimento mais adequado para a população A distribuição das novas ambulâncias fazem parte do investimento do novo PAC na saúde que pretende, em quatro anos, aumentar a cobertura de emergência de 87,3% para 90,4%. Na última semana, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, entregaram 280 novas ambulâncias para 247 municípios em 24 Estados do Brasil, sendo as três destinadas ao Espírito Santo.