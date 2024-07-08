Petrobras eleva preço da gasolina e do gás de cozinha a partir desta terça (9)

Segundo a Petrobras, o preço de venda da gasolina A para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 3,01 por litro, aumento de R$ 0,20 por litro. "Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,20 /litro, uma variação de R$ 0,15 a cada litro de gasolina C", informou a estatal.