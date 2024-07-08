Petrobras eleva preço da gasolina e do gás de cozinha a partir desta terça (9)

A Petrobras anunciou o primeiro aumento do ano no preço da gasolina e do gás de cozinha para distribuidoras. A partir desta terça-feira (9), a gasolina estará 7,11% mais cara e o gás de cozinha vai subir 10%. O último ajuste do combustível tinha ocorrido em outubro do ano passado, mas, sendo uma redução no valor. E o último aumento ocorreu em agosto de 2023.
Segundo a Petrobras, o preço de venda da gasolina A para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 3,01 por litro, aumento de R$ 0,20 por litro. "Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,20 /litro, uma variação de R$ 0,15 a cada litro de gasolina C", informou a estatal.
Já para o gás de cozinha, o preços de venda para as distribuidoras passará a ser, em média, equivalente a R$ 34,70 por botijão de 13 kg, um aumento equivalente a R$ 3,10. Esse também é o primeiro reajuste do GLP do ano. Os últimos ajustes ocorreram em maio e julho de 2023, duas reduções. E o último aumento ocorreu em março de 2022.