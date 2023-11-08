Acidente entre carros deixa trânsito lento na Avenida Fernando Ferrari

Um acidente envolvendo dois carros deixou o trânsito lento na Avenida Fernando Ferrari, na altura do antigo aeroporto, em Vitória, por volta das 16h desta quarta-feira (08). Segundo a Polícia Militar, um dos condutores passou mal no local e uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192), foi acionada para prestar socorro. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.
Já a Guarda Municipal de Vitória informou que os veículos trafegavam no sentido Serra, quando um colidiu na traseira do outro. Por volta das 18h, conforme explicou a corporação, os carros já tinham sido retirados da pista e o trânsito estava normalizado na região.