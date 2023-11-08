Motociclista morre em acidente com ônibus do Transcol em Cariacica

Um homem morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus do Transcol por volta das 14h da tarde desta quarta-feira (8) no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Ainda não há mais detalhes sobre a dinâmica do acidente, pois a ocorrência está em andamento. Assim que houver mais detalhes este texto será atualizado.
Por nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), informou que a empresa responsável pelo coletivo está apurando as circunstâncias do acidente. Ainda de acordo com a Sindicato, o ônibus fazia a linha 583 e seguia no sentido Terminal de Carapina, na Serra, e o motorista chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o motociclista. Passageiros e motorista não ficaram feridos.
O condutor do ônibus acionou o Samu para socorrer o motociclista. A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência.