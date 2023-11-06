Caminhão capota em acidente e duas pessoas ficam feridas em Cachoeiro

Duas pessoas precisaram ser socorridas ao hospital após o caminhão de uma empresa de café capotar na Rodovia do Contorno, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (6). Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, o condutor do caminhão relatou que seguia pela via quando um carro surgiu na contramão e, ao desviar para o acostamento, perdeu o controle do veículo.
As duas vítimas - motorista do caminhão e um ajudante - foram socorridas para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre feridos no outro carro.