Realidade aumentada e IA no setor elétrico: startups mostram inovações no ES

Um dos modelos, por exemplo, oferece informações digitais sobre o mundo real por meio da tecnologia de realidade aumentada para os colaboradores de empresas de energia que atuam com atividades de campo. Também há inovações na área de processos regulatórios e produtos que utilizam inteligência digital para ajudar no acompanhamento de seus processos junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).