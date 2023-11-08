Realidade aumentada e IA no setor elétrico: startups mostram inovações no ES

O Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (Sendi) 2023, maior evento de distribuição de energia da América Latina que acontece até a próxima sexta-feira (10), no Pavilhão de Carapina, na Serra, traz uma novidade neste ano: um espaço dedicado à apresentação de startups. Mais de 20 projetos inovadores serão exibidos, entre eles, realidade aumentada, inteligência artificial (IA), abastecimento de carros elétricos e gerenciamento de IoT (Internet das Coisas) no setor elétrico.
No encontro, que reúne cerca de 3,5 mil participantes, as principais concessionárias de energia do país, profissionais da área e investidores terão a oportunidade de conhecer soluções desenvolvidas por essas empresas, com foco em digitalização, eficiência energética e energias limpas e renováveis. Entre as startups que estarão presentes, estão a EcoDot, Sense+, Concert Technologies, Essenz Soluções, Sintropie-R, Thingable!, Brax e Asset Connect. Confira aqui a lista de todas as participantes.
Um dos modelos, por exemplo, oferece informações digitais sobre o mundo real por meio da tecnologia de realidade aumentada para os colaboradores de empresas de energia que atuam com atividades de campo. Também há inovações na área de processos regulatórios e produtos que utilizam inteligência digital para ajudar no acompanhamento de seus processos junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
O eixo central do evento será o ESG — sigla em inglês para Environmental, Social and Governance e que, na tradução para o português, significa Meio Ambiente, Social e Governança —, abordando casos de sucesso e práticas com temas relacionados às macrotendências de transformação do setor de energia. Para maiores informações www.sendi.org.br.