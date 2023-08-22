ES é o 7° Estado que mais emplacou carros 100% elétricos em 2023

O mercado está aquecido para os veículos elétricos . Considerando todas as principais tecnologias de mobilidade elétrica, que incluem os automóveis híbridos e 100% elétricos, o Brasil emplacou 58% a mais desses veículos de janeiro a junho de 2023 comparado ao mesmo período do ano passado.

O segmento apenas dos automóveis 100% elétricos também acelerou no primeiro semestre, embora num ritmo menor. O crescimento foi de 11% em relação a 2022. E na lista de Estados que mais emplacaram os 100% elétricos, também conhecidos como BEVs (veja mais abaixo), o Espírito Santo é o sétimo que mais ganhou novos veículos desse modelo, com 3.777 carros

Mercado de carro elétrico cresce no ES Crédito: Pixabay

O Estado também tem duas cidades na lista das 20 que mais emplacaram veículos elétricos em 2023. Cariacica está na 14ª posição, com 368 carros; e Vitória é a 20ª, com 250 emplacamentos. São Paulo lidera a lista, com 5.629; e Brasília está em segundo, com 2.008 unidades.

Além disso, o Espírito Santo é destaque quando o assunto é importação, pois 80% dos veículos elétricos que chegam ao país passam pelo Porto de Vitória , operado pela Vports. E o mesmo porto passou a ser, desde o final de julho, a porta de saída do lítio verde , insumo produzido em Minas Gerais para fabricação de baterias de longa duração que equipam carros elétricos e que passa a ser exportado para a China mensalmente.

4.597 carros elétricos estão emplacados no Espírito Santo

As principais tecnologias de mobilidade elétrica são as seguintes:

HEV (Hybrid Electric Vehicle) – veículo elétrico híbrido convencional sem recarga externa da bateria;

– veículo elétrico híbrido convencional sem recarga externa da bateria; PHEV (Hybrid Electric Plug-in Vehicle) – veículo elétrico híbrido com recarga externa (plug-in);

– veículo elétrico híbrido com recarga externa (plug-in); BEV (Battery Electric Vehicle) – veículo 100% elétrico com recarga externa da bateria (plug-in).

No primeiro semestre deste ano, o Brasil emplacou 32.239 veículos leves eletrificados de janeiro a junho de 2023, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Considerando todas as três principais tecnologias de mobilidade elétrica, esse total representa um crescimento de 58% em relação ao primeiro semestre de 2022 (20.427) e se encontra muito próximo das vendas de todo o ano de 2021 (34.990). Os veículos leves incluem automóveis, comerciais leves e utilitários (SUV).

O Espírito Santo está na nona posição de emplacamento de carros elétricos em geral, com 1.032 carros de janeiro a junho de 2023. Dados do Departamento Estadual de Trânsito apontam que a frota atual de veículos elétricos é 4.597 no Espírito Santo.

Já os veículos 100% elétricos (BEV) somaram 3.777 emplacamentos no primeiro semestre de 2023, porém num ritmo muito menor de crescimento: 11% maior do que no primeiro semestre de 2022 (3.397). No Espírito Santo, foram 212 unidades vendidas no período, estando à frente de Estados maiores e mais populosos, como Minas Gerais.

Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), essa evolução dos BEV, apesar de muito inferior à dos híbridos e híbridos com plug, também pode ser considerada significativa, pois o valor de aquisição dos BEV tende a ser maior em relação às demais tecnologias, o que pode ser considerado uma barreira para a expansão da tecnologia.

Para Vinicio Carrara, diretor da ABVE, a tendência é desse tipo de modelo ganhar cada vez mais espaço no Brasil, e de forma acelerada. Na avaliação dele, em três anos já começaremos a presenciar mais carros elétricos no dia a dia.

“Existem muitos fabricantes trazendo novos modelos para o Brasil com preço mais competitivo. Acredito que a partir de 2027 já teremos maior percepção de carros elétricos no dia a dia. Democratizar essa modalidade acelera ainda mais a transição para essa mobilidade limpa”, afirma.

Para a ABVE, o crescimento dos elétricos plug-in está relacionado a diversos fatores, como o maior número de modelos disponíveis, a ampliação dos pontos de recarga e mais informação ao mercado.

Preço alto ainda é barreira

O alto preço ainda é um fator que limita a expansão da tecnologia menos poluente. Dos 100% elétricos, o mais vendido no país, segundo dados da associação, é o XC 40 da Volvo, que custa R$ 329 mil.

Na lista dos mais emplacados também está o chinês Yuan Plus BYD, ao custo de R$ 269,9 mil. A versão elétrica do Kwid Renault vale R$ 149,9 mil, e o Nissan Leaf custa R$ 293,7 mil.