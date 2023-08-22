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Mercado de veículos

ES é o 7° Estado que mais emplacou carros 100% elétricos em 2023

Espírito Santo também tem duas cidades na lista das 20 que mais emplacaram veículos elétricos neste ano; veja quais são elas
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 ago 2023 às 13:06

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 13:06

O mercado está aquecido para os veículos elétricos. Considerando todas as principais tecnologias de mobilidade elétrica, que incluem os automóveis híbridos e 100% elétricos, o Brasil emplacou 58% a mais desses veículos de janeiro a junho de 2023 comparado ao mesmo período do ano passado. 
O segmento apenas dos automóveis 100% elétricos também acelerou no primeiro semestre, embora num ritmo menor. O crescimento foi de 11% em relação a 2022. E na lista de Estados que mais emplacaram os 100% elétricos, também conhecidos como BEVs (veja mais abaixo), o Espírito Santo é o sétimo que mais ganhou novos veículos desse modelo, com  3.777 carros
Carro elétrico cresce no ES
Mercado de carro elétrico cresce no ES Crédito: Pixabay
O Estado também tem duas cidades na lista das 20 que mais emplacaram veículos elétricos em 2023. Cariacica está na 14ª posição, com 368 carros; e Vitória é a 20ª, com 250 emplacamentos. São Paulo lidera a lista, com 5.629; e Brasília está em segundo, com 2.008 unidades.
Além disso, o Espírito Santo é destaque quando o assunto é importação, pois 80% dos veículos elétricos que chegam ao país passam pelo Porto de Vitória, operado pela Vports. E o mesmo porto passou a ser, desde o final de julho, a porta de saída do lítio verde, insumo produzido em Minas Gerais para fabricação de baterias de longa duração que equipam carros elétricos e que passa a ser exportado para a China mensalmente. 

4.597 carros elétricos

estão emplacados no Espírito Santo
As principais tecnologias de mobilidade elétrica são as seguintes:
  • HEV (Hybrid Electric Vehicle) – veículo elétrico híbrido convencional sem recarga externa da bateria;
  • PHEV (Hybrid Electric Plug-in Vehicle) – veículo elétrico híbrido com recarga externa (plug-in);
  • BEV (Battery Electric Vehicle) – veículo 100% elétrico com recarga externa da bateria (plug-in).
No primeiro semestre deste ano, o Brasil emplacou 32.239 veículos leves eletrificados de janeiro a junho de 2023, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).
Considerando todas as três principais tecnologias de mobilidade elétrica, esse total representa um crescimento de 58% em relação ao primeiro semestre de 2022 (20.427) e se encontra muito próximo das vendas de todo o ano de 2021 (34.990). Os veículos leves incluem automóveis, comerciais leves e utilitários (SUV).
O Espírito Santo está na nona posição de emplacamento de carros elétricos em geral, com 1.032 carros de janeiro a junho de 2023. Dados do Departamento Estadual de Trânsito apontam que a frota atual de veículos elétricos é 4.597 no Espírito Santo.
Já os veículos 100% elétricos (BEV) somaram 3.777 emplacamentos no primeiro semestre de 2023, porém num ritmo muito menor de crescimento: 11% maior do que no primeiro semestre de 2022 (3.397). No Espírito Santo, foram 212 unidades vendidas no período, estando à frente de Estados maiores e mais populosos, como Minas Gerais.

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Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), essa evolução dos BEV, apesar de muito inferior à dos híbridos e híbridos com plug, também pode ser considerada significativa, pois o valor de aquisição dos BEV tende a ser maior em relação às demais tecnologias, o que pode ser considerado uma barreira para a expansão da tecnologia.
Para Vinicio Carrara, diretor da ABVE, a tendência é desse tipo de modelo ganhar cada vez mais espaço no Brasil, e de forma acelerada. Na avaliação dele, em três anos já começaremos a presenciar mais carros elétricos no dia a dia.
“Existem muitos fabricantes trazendo novos modelos para o Brasil com preço mais competitivo. Acredito que a partir de 2027 já teremos maior percepção de carros elétricos no dia a dia. Democratizar essa modalidade acelera ainda mais a transição para essa mobilidade limpa”, afirma.
Para a ABVE, o crescimento dos elétricos plug-in está relacionado a diversos fatores, como o maior número de modelos disponíveis, a ampliação dos pontos de recarga e mais informação ao mercado.

Preço alto ainda é barreira

O alto preço ainda é um fator que limita a expansão da tecnologia menos poluente. Dos 100% elétricos, o mais vendido no país,  segundo dados da associação, é o XC 40 da Volvo, que custa R$ 329 mil.
Na lista dos mais emplacados também está o chinês Yuan Plus BYD, ao custo de R$ 269,9 mil. A versão elétrica do Kwid Renault vale R$ 149,9 mil, e o Nissan Leaf custa R$ 293,7 mil.
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