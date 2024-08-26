Carro e caminhão se envolvem em acidente na ES 341 em Pancas

À Polícia Militar, o motorista do caminhão disse que estava seguindo na via, sentido Pancas a Colatina, quando o veículo, que vinha na direção oposta, invadiu a contramão e colidiu na lateral.

Segundo a PM, o motorista e o passageiro do carro foram atendidos pelas ambulâncias do município e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O condutor do caminhão, por sua vez, não ficou ferido e optou por não receber atendimento médico. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo