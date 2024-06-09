Acidente entre 2 carros deixa um morto e 4 feridos na BR 101 em Linhares

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na altura do km 169 da BR 101, no bairro Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (8). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que aconteceu uma colisão frontal entre os dois veículos. Uma câmera de segurança flagrou o exato momento da batida. A vítima foi identificada como Weskley Santos de Souza, de 17 anos. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.