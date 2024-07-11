Acidente em São Mateus: motorista deixa motociclista ferido e foge

Um motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo o veículo que ele estava pilotando e um carro no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram aos agentes que o condutor do automóvel fugiu do local sem prestar atendimento à vítima, que foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo a PM, não foi possível obter informações sobre o acidente com a vítima devido aos ferimentos. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde do motociclista. No local, pessoas disseram aos militares que a moto dele foi levada por amigos.
Procurada, a Polícia Civil informou, em nota, que nos acidentes sem morte e em que não há ninguém detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal.
“A corporação orienta a vítima a dirigir-se à delegacia de seu bairro de residência para registrar uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pela PMES, como uma das provas”, finalizou.