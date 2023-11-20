Acidente deixa uma pessoa ferida na BR 262 em Venda Nova do Imigrante

Segundo a PRF, a batida ocorreu no km 113 da BR 262, por volta de 15h30. Uma pessoa no Hyundai HB20 ficou presa às ferragens e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros. A vítima, que não foi identificada, foi encaminhada para um hospital por ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Por meio de nota, a concessionária de energia EDP disse que o veículo invadiu a contramão e colidiu com um carro da empresa terceirizada da companhia. Informou que os técnicos, que estavam a caminho de um atendimento, não sofreram ferimentos, sendo registrado apenas danos materiais. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela reportagem, mas não houve retorno.