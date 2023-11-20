Acidente deixa uma pessoa ferida na BR 262 em Venda Nova do Imigrante

Um acidente envolvendo um Hyundai HB20 e uma caminhonete Toyota Hilux, de uma empresa terceirizada da EDP, foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de domingo (19), na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Por conta da colisão, o trecho ficou interditado por três horas e foi totalmente liberado às 18h30.
Segundo a PRF, a batida ocorreu no km 113 da BR 262, por volta de 15h30. Uma pessoa no Hyundai HB20 ficou presa às ferragens e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros. A vítima, que não foi identificada, foi encaminhada para um hospital por ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Por meio de nota, a concessionária de energia EDP disse que o veículo invadiu a contramão e colidiu com um carro da empresa terceirizada da companhia. Informou que os técnicos, que estavam a caminho de um atendimento, não sofreram ferimentos, sendo registrado apenas danos materiais. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela reportagem, mas não houve retorno.