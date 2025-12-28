Acidente deixa três feridos e mobiliza resgate aéreo em Ibatiba

Uma pessoa precisou ser socorrida de helicóptero após um acidente entre dois veículos na manhã deste domingo (28), em Ibatiba , na Região do Caparaó do Espírito Santo. A vítima apresentava lesão abdominal provocada pelo cinto de segurança e suspeita de hemorragia. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Ainda não há informações sobre o local exato e sobre a dinâmica do acidente.

Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), uma das vítimas foi socorrida por pessoas que estavam no local antes da chegada das equipes de emergência. A segunda foi atendida por uma ambulância do Samu.

A terceira vítima, que sofreu uma lesão abdominal, foi levada pela aeronave Harpia 8 para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. De acordo com a equipe de socorro, o paciente estava estável no momento do transporte.