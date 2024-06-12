Acidente com motociclista que caiu da 3ª Ponte congestiona trânsito nos dois sentidos

Um acidente na Terceira Ponte complicou o trânsito em Vitória e Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (12). Nos arredores das vias, é possível observar diversos pontos de congestionamento por volta das 16 horas.
O problema foi registrado após um motociclista se envolver em um acidente, "voar" e cair da ponte. O caso ocorreu na descida da via, no sentido Vila Velha. Imagens registradas por testemunhas mostram o homem no chão, desacordado, cercado por populares, e na calçada de uma rua. A moto continuou na ponte.
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, nem sobre o estado de saúde da vítima. Segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, a ocorrência está em andamento. Informações também foram solicitadas à Guarda Municipal e à Ceturb.