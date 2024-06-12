Acidente com motociclista que caiu da 3ª Ponte congestiona trânsito nos dois sentidos

Um acidente na Terceira Ponte complicou o trânsito em Vitória e Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (12). Nos arredores das vias, é possível observar diversos pontos de congestionamento por volta das 16 horas.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, nem sobre o estado de saúde da vítima. Segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, a ocorrência está em andamento. Informações também foram solicitadas à Guarda Municipal e à Ceturb.