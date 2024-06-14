Acidente com moto e caminhão deixa um morto e interdita a BR 259 em Colatina

Uma pessoa morreu após um acidente envolvendo uma moto e um caminhão baú por volta das 14h desta sexta-feira (14), no distrito de Itapina, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima, o motociclista, foi identificada como Carlos Henrique Borges, de 57 anos. Ele morreu no local do acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista da BR 259 encontra-se totalmente interditada para o atendimento da ocorrência.
À reportagem da TV Gazeta, o motorista do caminhão contou que estava saindo de Colatina com destino a Baixo Guandu, também no Noroeste do Estado, quando, em certo momento, o motociclista teria invadido a pista contrária.
Para desviar da moto, o caminhoneiro disse que jogou o veículo para a faixa contrária. No entanto, ele não conseguiu evitar a batida. A motocicleta ainda foi arrastada pelo caminhão até o acostamento. O motorista do caminhão não ficou ferido. O Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Científica foram acionados para a ocorrência, que está em andamento.
*Com informações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta