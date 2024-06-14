Acidente com moto e caminhão deixa um morto e interdita a BR 259 em Colatina

À reportagem da TV Gazeta , o motorista do caminhão contou que estava saindo de Colatina com destino a Baixo Guandu, também no Noroeste do Estado, quando, em certo momento, o motociclista teria invadido a pista contrária.

Para desviar da moto, o caminhoneiro disse que jogou o veículo para a faixa contrária. No entanto, ele não conseguiu evitar a batida. A motocicleta ainda foi arrastada pelo caminhão até o acostamento. O motorista do caminhão não ficou ferido. O Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Científica foram acionados para a ocorrência, que está em andamento.