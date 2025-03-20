Motorista de carreta morre após veículo cair em ribanceira na BR 101 em Fundão

Acidente com morte na BR 101 em Timbuí, Fundão Crédito: PRF

O motorista de uma carreta morreu após o veículo cair em uma ribanceira às margens da BR 101, em Timbuí, Fundão, no km 238 da rodovia. O trecho precisou ser totalmente interditado por volta das 4 horas da madrugada desta quinta-feira (20). O motorista, de 51 anos, chegou a ser atendido, mas morreu no local. A pista foi liberada parcialmente por volta das 6h e totalmente às 6h59. Trânsito segue em Sistema pare-siga devido a obras que acontecem no trecho.

O veículo parou com as rodas para cima em um local de difícil acesso. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Ecovias 101, concessionária responsável pela rodovia, e o Corpo de Bombeiros participaram da operação para retirar a carreta do local e fazer o resgate do corpo do motorista que ficou preso às ferragens. Ainda não há informações sobre a carga que era transportada no veículo.

Acidente com morte na BR-101 em Timbuí, Fundão Crédito: PRF

RODOVIA DO CONTORNO

Na Rodovia do Contorno, uma caminhão carregado de melancias tombou no sentido Viana - Cariacica quando seguia para a Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa). O acidente aconteceu por volta das 6h. O motorista não se feriu. Um outro caminhão era aguardado no local para fazer o transbordo da carga. Como o acidente aconteceu às margens da rodovia, o trânsito não precisou ser interditado.