Acidente com carreta mata dois motociclistas na BR 101 em São Mateus

A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte , apurou no local que as duas motos bateram de frente e o motociclista que era prestador de serviço para a Eco101 acabou caindo embaixo da carreta, conforme a PRF. A corporação informou que no momento do acidente havia uma neblina densa. De acordo com a PRF, a vítima foi arrastada pelo veículo de carga por cerca de 6 km.

O motorista da carreta contou à reportagem que saía de São Mateus com destino a Aracruz e não viu o momento do acidente entre as duas motos. Ele disse que percebeu que havia algum problema quando tentava frear, e, então, decidiu parar no pedágio para verificar o que teria acontecido. Foi quando viu o corpo de um dos motociclistas preso ao veículo.