Acidente com caminhão interdita rodovia em Cachoeiro de Itapemirim

Um caminhão que transportava chapas de granito tombou na BR 482 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (25). O acidente aconteceu em Duas Barras e a Polícia Militar foi acionada por volta de 13h30. Segundo a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o motorista ficou preso às ferragens e foi retirado da cabine por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos por meio do Samu/192 e depois foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.