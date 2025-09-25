Acidente com caminhão interdita rodovia em Cachoeiro de Itapemirim
Um caminhão que transportava chapas de granito tombou na BR 482 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (25). O acidente aconteceu em Duas Barras e a Polícia Militar foi acionada por volta de 13h30. Segundo a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o motorista ficou preso às ferragens e foi retirado da cabine por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos por meio do Samu/192 e depois foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.
Equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo (DER-ES) fazem a retirada da carga que caiu na pista e uma empresa terceirizada foi acionada para remover o veículo tombado. O trânsito segue em meia pista no sentido Jerônimo Monteiro.