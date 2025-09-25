A Gazeta - Agora

Acidente com caminhão interdita rodovia em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 25/09/2025 às 15h26
Caminhão carregado com chapas de granito tomba em Cachoeiro Crédito: Matheus Passos

Um caminhão que transportava chapas de granito tombou na BR 482 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (25). O acidente aconteceu em Duas Barras e a Polícia Militar foi acionada por volta de 13h30. Segundo a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o motorista ficou preso às ferragens e foi retirado da cabine por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos por meio do Samu/192 e depois foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo (DER-ES) fazem a retirada da carga que caiu na pista e uma empresa terceirizada foi acionada para remover o veículo tombado. O trânsito segue em meia pista no sentido Jerônimo Monteiro. 

