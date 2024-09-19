Acidente com caminhão de adubo deixa motorista ferido em Nova Venécia

Um caminhão carregado com adubo tombou e ficou com as rodas para cima na ES 137, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o condutor relatou que perdeu o controle da direção do veículo. Ele foi socorrido e levado para o Hospital São Marcos, na cidade, devido aos ferimentos.
O caminhão tombou às margens da rodovia, local em que parte da carga ficou espalhada, mas sem comprometer a via. Não houve impacto no trânsito da região.