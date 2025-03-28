Acidente com 5 carros complica trânsito na Fernando Ferrari em Vitória

Um engavetamento envolvendo cinco veículos próximo à Ponte da Passagem, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, deixou o trânsito lento no sentido Reta da Penha. O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, esteve no local por volta das 7h e mostrou equipes da Guarda Municipal atuando para remoção dos veículos. No sentido oposto o trânsito fluía normalmente.