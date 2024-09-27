3ª Ponte terá interdição parcial no domingo (29) para Dez Milhas Garoto

31ª Dez Milhas Garoto: interdição será em um sentido da Terceira Ponte, com previsão de durar cinco horas Crédito: Carlos Alberto Silva

A Terceira Ponte será interditada no sentido Vitória - Vila Velha na manhã do próximo domingo (29), para a realização da 33ª edição da corrida Dez Milhas Garoto. A previsão é de que o trânsito na pista seja bloqueado para os veículos a partir das 5h30, com liberação prevista para 10h30, dependendo da passagem do último atleta da competição.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) divulgou nota recomendando que os condutores optem por rotas alternativas para sair de Vitória, como a Segunda Ponte ou a Ponte Florentino Ávidos. No sentido oposto, de Vila Velha para Vitória, não haverá interdições.

Já em relação ao transporte público, os ônibus vão seguir as orientações das autoridades de trânsito, já que haverá ruas interditadas em Vitória e Vila Velha. O Sistema Aquaviário funcionará normalmente durante a realização da corrida, da mesma forma que a Ciclovia da Vida (da Terceira Ponte), que permanecerá aberta das 5h às 23h.