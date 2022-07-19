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Qualificação profissional

Vale abre 184 vagas de formação profissional exclusiva para mulheres no ES

Programa também inclui oportunidades para pessoas com deficiência; inscrições podem ser feitas até 27 de julho. Remuneração pode chegar a R$ 2,2 mil
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jul 2022 às 09:58

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 09:58

Vale está com inscrições abertas para o Programa de Formação Profissional com oportunidades exclusivas para mulheres e pessoas com deficiência (homens ou mulheres). No Espírito Santo, são 184 oportunidades. Há ainda chances nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro.
Projeto Todas Elas
O programa tem como objetivo oferecer qualificação profissional para o desempenho de funções operacionais e técnicas em diversas áreas de negócio da mineradora. A formação é realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) .
Nos últimos 60 dias, segundo o Sindfer, a Vale rescindiu o contrato de mais de 100 trabalhadores
Vale tem programa para formar mulheres para atuar na área operacional Crédito: Divulgação
Para participar, é necessário ter a partir de 18 anos de idade e formação completa no Ensino Médio Regular ou em Cursos Técnicos de Ensino Médio, de acordo com a vaga.
As pessoas interessadas podem se inscrever até 27 de julho no site da Vale.
O processo seletivo será totalmente on-line, dividido em cinco etapas e ocorrerá entre os meses de julho e novembro. As fases incluem inscrições, avaliações de conhecimento, painel virtual de entrevistas com gestores da Vale e exames médicos.
A previsão é de que o início da formação aconteça em novembro. A aprendizagem teórica dura de 4 a 6 meses e a prática ocorre em até 12 meses, nas instalações da Vale.
Mulheres e pessoas com deficiência terão remuneração mensal de até R$ 1.937,31 para o cargo trainee operacional e de R$ 2.286,76 para o cargo trainee técnico operacional. Eles também terão direito à assistência médica, seguro de vida, reembolso creche e pré-escola, benefícios de atividade física (Gympass), acesso ao Apoiar - programa de assistência ao empregado que dá suporte jurídico, financeiro e psicológico, vale-refeição ou refeitório no local de atuação (quando aplicável) e vale-alimentação, vale-transporte (quando aplicável) ou transporte no local de atuação, cesta de Natal, entre outros.
De acordo com a empresa, o programa é uma das principais portas de entrada para cargos operacionais e técnicos na companhia e reforça a meta da Vale de dobrar a representatividade de mulheres até 2025 (de 13% para 26%).

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A gerente global de Atração de Talentos da Vale, Mira Noronha, destaca o compromisso da mineradora com a diversidade.
“A atração de mais mulheres cis e trans e de pessoas com deficiência contribui para a evolução da empresa, uma vez que um ambiente mais diverso resulta em inovação, troca de experiências, diferentes pontos de vista e produtividade. Buscamos a pluralidade e oferecemos um ambiente de trabalho que respeita e reconhece a singularidade de cada um”, afirma.

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