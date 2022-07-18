400 vagas abertas em cursos técnicos para estudantes do ES

A oferta é de 400 vagas. São 25 chances para cada curso, em cada um dos municípios, sendo: Vitória, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, Linhares, São Mateus e Colatina.

A matrícula dos candidatos classificados será feita de 27 de julho a 8 de agosto, na secretaria do Senai que ofertará o curso escolhido pelo aluno. As aulas começam no dia 15 de agosto e serão realizadas no período vespertino.