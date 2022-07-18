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Educação

400 vagas abertas em cursos técnicos para estudantes do ES

Oportunidades são destinadas a alunos da Rede Estadual que estão matriculados na 1ª série do Ensino Médio; inscrições até 27 de julho
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jul 2022 às 13:03

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 13:03

Sedu
Sedu tem oportunidades para estudantes da rede pública Crédito: Carlos Alberto Silva
Estão abertas as inscrições para os cursos de Educação Profissional técnica, na forma concomitante, destinados aos estudantes matriculados na 1ª série do Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino.
A oferta é de 400 vagas. São 25 chances para cada curso, em cada um dos municípios, sendo: Vitória, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, Linhares, São Mateus e Colatina.
De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), os cursos serão ofertados em escolas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em cinco opções, para escolha do aluno: Eletrotécnica, Manutenção Automotiva, Edificações, Alimentos e Mecânica.
Os interessados podem se inscrever no site www.selecaoaluno.es.gov.br, até o próximo dia 27 de julho. O resultado será divulgado a partir das 18 horas do dia 28 de julho, nos sites da Sedu e da inscrição
A matrícula dos candidatos classificados será feita de 27 de julho a 8 de agosto, na secretaria do Senai que ofertará o curso escolhido pelo aluno. As aulas começam no dia 15 de agosto e serão realizadas no período vespertino.
CONFIRA OS CURSOS
  • CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
  • Eletrotécnica (25)
  • Manutenção Automotiva (25)
  • VILA VELHA 
  • Edificações (25)
  • Alimentos (25)
  • VITÓRIA 
  • Eletroeletrônica (25)
  • Manutenção Automotiva (25)
  • SERRA 
  • Eletroeletrônica (25)
  • Eletromecânica (25)
  • ARACRUZ 
  • Eletrotécnica (25)
  • Mecânica (25)
  • LINHARES 
  • Eletrotécnica (25)
  • Eletromecânica (25)
  • SÃO MATEUS 
  • Eletroeletrônica (25)
  • Mecânica (25)
  • COLATINA
  • Mecânica (25)
  • Eletrotécnica (25)

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