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Confira quatro vantagens de fazer um curso técnico

Com custo menor e duração mais curta, o ensino técnico garante uma rápida inserção no mercado de trabalho
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

24 jan 2022 às 11:28

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 11:28

Senai ES
O Senai ES está com vagas abertas em todo o Estado para o primeiro semestre de 2022 Crédito: Senai ES/Divulgação
Antes mesmo do ensino médio terminar, a dúvida sobre qual carreira seguir aponta na cabeça de milhares de jovens no Brasil. Para escolher uma área de trabalho, é importante que exista uma identificação com a profissão. Mas não para por aí. Também é preciso pensar na inserção no mercado, que se torna cada vez mais competitivo e tem buscado por profissionais qualificados.
Nesse cenário, os cursos técnicos ganham espaço porque permitem a formação de uma mão de obra especializada e atualizada. De acordo com a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2019/2021, publicada no site da Confederação Nacional da Indústria (CNI), sete em cada 10 ex-alunos de cursos técnicos do Senai, por exemplo, estão empregados.
De acordo com o gerente regional do Senai ES, Ricardo Curty, isso acontece porque os cursos técnicos se adequam às demandas particulares do mercado e aumentam a empregabilidade de quem está concluindo o ensino médio.
“O ensino prático é extremamente importante na formação, no desenvolvimento de competências e habilidades técnicas do aluno. É nesse momento em que ele consegue vivenciar, por meio de experimentações, o dia a dia da profissão escolhida”, afirma.
Senai ES
O modelo de metodologia voltado para situações práticas é o que abre portas no mercado Crédito: Senai ES/Divulgação

ENSINO PRÁTICO E METODOLOGIAS ATIVAS

Esse modelo de metodologia voltado para situações práticas é o que abre portas no mercado. Pelo menos é nisso que acredita o coordenador de tecnologias educacionais do Senai ES, Erick Miranda.
Segundo ele, os alunos têm a oportunidade de reproduzir problemas do cotidiano para trabalhar competências socioemocionais. Além, é claro, do contato com uma das maiores infraestruturas do Estado.
“De dois em dois anos é feita a verificação dos maquinários e avaliamos se ele precisa ser renovado ou se existe algum equipamento que facilite o ensino. Assim, conseguimos promover aprendizado por meio de metodologias ativas como a sala de aula invertida, o sistema de produção Lean em alguns programas e o SenaiLab, em que o aluno pode desenvolver projetos para fazer protótipos”, explica.
Senai ES
No SenaiLab, o aluno pode desenvolver projetos para fazer protótipos Crédito: Senai ES/Divulgação
Miranda também acrescenta que, atualmente, 39% das indústrias têm preferência por uma formação no Senai. Já quando o aluno é contratado ele não sente tanta diferença prática. “No nosso processo de ensino e aprendizagem, algumas empresas participam. Isso faz com que muitos alunos sejam absorvidos ainda durante a formação”, aponta.
Ainda de acordo com a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2019/2021, citada no início da matéria, dados apontam que, nos cursos técnicos, as áreas de Refrigeração e Climatização, e de Mineração e Energia tiveram maior empregabilidade.
Para quem está finalizando o ensino médio e já pensa em se inserir no mercado de trabalho, listamos algumas das vantagens de se fazer um curso técnico.

Rápida inserção no mercado

As mensalidades variam de acordo com o curso escolhido, mas os valores tendem a ser mais acessíveis do que as graduações tradicionais.
Para quem está em busca de um emprego a curto prazo, o tempo de duração de um curso técnico é mais atraente: ele varia de 12 a 24 meses.
No Senai ES, a formação técnica trabalha com o desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais. Assim, o aluno é preparado para lidar de forma consciente com o relacionamento interpessoal e o trabalho em equipe.
Acompanhando a infraestrutura do Senai e o tempo de duração dos cursos, é possível garantir uma rápida inserção no mercado. De acordo com a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2019/2021 publicada no site da (CNI), 70% dos ex-alunos, por exemplo, estão empregados.

INSCRIÇÕES

O Senai ES está com vagas abertas em todo o Estado para o primeiro semestre de 2022. As turmas são presenciais com até 20% das aulas sendo realizadas no Ensino a Distância (EaD).
Para se inscrever, o candidato deve ter, no mínimo, 16 anos, estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio, ou comprovar a conclusão das atividades escolares. As matrículas podem ser realizadas de forma presencial em uma unidade ou pelo e-commerce do Senai ES, acessando aqui.
As oportunidades são para as áreas de Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Mecânica, Manutenção Automotiva, Produção de Moda, Refrigeração e Climatização e Vestuário.

SENAI ES

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0800 102 0880

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