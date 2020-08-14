Senai conecta qualidade do ensino com demandas do setor industrial

No Espírito Santo, o Senai oferece cursos de iniciação e qualificação profissional, e técnicos em diversas áreas tecnológicas Crédito: Divulgação/Senai-ES

Acreditar que uma indústria forte é formada por profissionais qualificados, inovadores e capazes de entregar produtos de maior valor agregado. Essa é a marca registrada do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-ES). Fruto da constante busca pela excelência em educação profissional, a instituição conquistou o 1º lugar no segmento curso técnico profissionalizante na 28ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta, com 11,25% da preferência dos entrevistados.

"O Senai-ES atribui o resultado à qualidade do ensino que oferece, e também ao compromisso de uma oferta conectada às demandas do setor industrial. Dados internos indicam que, atualmente, 95% da indústria brasileira prefere contratar egressos da instituição" Mateus Simões de Freitas - diretor-regional do Senai-ES

No Espírito Santo, o índice chega a 96%. Além dos cursos de iniciação e qualificação profissional, o portfólio da escola também conta com cursos técnicos em diversas áreas tecnológicas.

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Na área de aperfeiçoamento profissional, o destaque é dos cursos de curta duração, voltados ao desenvolvimento das tecnologias habilitadoras e fortalecimento dos conceitos da Indústria 4.0, como Internet das Coisas (IoT), Lean Manufacturing, Big Data e Robótica.

Para aumentar a oferta de conteúdo inovador e conectado com as empresas e indústrias que buscam profissionais qualificados na instituição, o Senai-ES incluiu empreendedorismo em todos os cursos técnicos e otimizou a duração da maioria das capacitações oferecidas. No novo formato, parte do curso é realizada a distância, o que permite também maior flexibilidade no horário dos estudos.

Dessa forma, o Serviço de Aprendizagem está presente em todos os municípios capixabas, oferecendo o que tem de melhor em infraestrutura, prática e conhecimento por meio de tecnologias digitais.

Além de cursos nas mais diversas áreas do conhecimento, a instituição dispõe também de serviços técnicos e tecnológicos como consultorias, ensaios laboratoriais e disseminação da informação técnica para a indústria capixaba que se distinguem pela qualidade e eficiência, buscando promover a inovação, em todos os seus aspectos.

CORONAVÍRUS

Como a chegada do novo coronavírus influenciou na adoção de novos protocolos de higiene e distanciamento social, a instituição também implementou os Ambientes Virtuais de Aprendizagem  AVA, com o objetivo de manter a qualidade e trazer ensino dinâmico e efetivo para todos os alunos da rede, em qualquer lugar e a qualquer momento.

Neste período, foram ofertados cursos gratuitos e autoinstrucionais com mais de 10 mil vagas abertas por mês. Os do Senai tinham foco na redução de custos de produção na indústria e entrada no mundo digital, abordando temas como Lean Manufacturing, Indústria 4.0, Inteligência Artificial e Internet das Coisas.

Nas modalidades de iniciação profissional, possuíam carga horária fixa de 14h, abrangendo as áreas Automotiva, de Construção Civil, Energia, Gestão, Informática, Logística, Meio Ambiente, Metalmecânica, Segurança do Trabalho, Tecnologia da Informação e Comunicação.

O Serviço de Aprendizagem está presente em todos os municípios capixabas Crédito: Divulgação/Senai-ES

HISTÓRIA

A primeira unidade Senai foi inaugurada em 1952, como Escola de Aprendizagem Pedro Nolasco, ligada à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), e funcionou até 1964 em Cariacica, nas proximidades das oficinas de locomotivas a diesel da empresa com os cursos da área de mecânica e de marcenaria.

Atualmente, o Senai-ES possui 13 unidades móveis de ensino operacionais, e nove fixas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, São Mateus, Aracruz e Anchieta.