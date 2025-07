Junho

Espírito Santo já registra 32 dias sem ocorrências de feminicídios

Último caso foi registrado no dia 29 de maio, em Viana; delegada explica que ações de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado contribuíram para resultado

Publicado em 1 de julho de 2025 às 17:39

Vigília pelo fim dos feminicídios e da violência contra as mulheres, realizado na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória, em 2021 Crédito: Fernando Madeira

O Espírito Santo encerrou o mês de junho sem registro de feminicídios, conforme dados da Gerência do Observatório de Segurança Pública (Geosp), da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Os números indicam que neste 1º de julho o Estado já soma 32 dias sem crimes do tipo. >

O último caso de feminicídio no Espírito Santo foi registrado em 29 de maio, quando Daniel Ribeiro de Oliveira, de 25 anos, assassinou a facadas a ex-esposa, Poliana Santos do Vale, que tinha 28 anos. O crime foi cometido na frente do filho deles de um ano, no bairro Arlindo Villaschi, em Viana. O homem confessou o crime e foi autuado em flagrante por feminicídio qualificado.>

O período ainda não alcança o recorde histórico de 2022, quando foi registrada uma sequência de 58 dias sem feminicídios em território capixaba, mas ocorreu em uma época de queda no número de mortes violentas contra mulheres.>

No total, foram contabilizados 14 feminicídios no primeiro semestre deste ano — 33,3% a menos do que as 21 ocorrências no mesmo período de 2024. A maioria dos crimes ocorridos até então foram cometidos por ex-companheiros (41%), namorados (33%) ou companheiros (25%) e em quase metade dos casos foi utilizada arma branca.>

Ações de enfrentamento ajudaram, explica delegada

Para a delegada Natália Tenório, subgerente da Gerência de Proteção à Mulher da Sesp, a política de enfrentamento à violência contra mulher é complexa, mas as estratégias que vêm sendo pensadas para o Espírito Santo tem contribuído para a diminuição das estatísticas.>

“Temos, por exemplo, as Deams (Delegacias da Mulher) Itinerantes, com a Polícia Civil percorrendo o interior do nosso estado, em especial em municípios em que não existem delegacias especializadas, promovendo ações de conscientização, prevenção e repressão. Temos também o projeto Homem que é Homem, com grupos de reflexão. Hoje já são 25 municípios contemplados e estamos em processo de diálogo para expansão para mais oito”, listou.>

Ela cita ainda a instituição de um setor de serviço social na central de flagrantes e a criação das Salas Marias, que são espaços humanizados dentro das Delegacias Regionais para acolher as mulheres vítimas de violência e seus filhos no momento da denúncia. Elas já existem na Grande Vitória e o projeto está em expansão para as delegacias de plantão do interior do Estado.>

Outra ação prevista é a criação de uma superintendência específica na Polícia Civil para tratar especificamente da questão do enfrentamento à violência contra a mulher, a exemplo do que já foi implementado na PM no ano passado. >

“E há algumas coisas mais recentes, que já conseguimos ver resultados, como os mutirões nas delegacias especializadas, que têm trazido um aumento significativo na celeridade da conclusão de inquéritos policiais, para serem encaminhados à justiça e virem processos, e também está aumentado o número de apurações de disque-denúncia. Outro fator muito importante foi a criação da Secretaria Estadual das Mulheres, em 2023, que facilitou a aproximação de todos os setores do governo e a articulação de estratégias de enfrentamento à violência", finalizou.>

